Оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами, погибли пять человек — Ким
Николаев после обстрела российскими оккупантами, 8 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)
Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева кассетными снарядами, в результате погибли пять человек, 15 были ранены.
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Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram-канале.
Один из погибших поднял неразорвавшийся снаряд. Ким призвал не прикасаться к неизвестным предметам.
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