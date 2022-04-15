Оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами, погибли пять человек — Ким 15 апреля, 20:12 Цей матеріал також доступний українською Николаев после обстрела российскими оккупантами, 8 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева кассетными снарядами, в результате погибли пять человек, 15 были ранены.

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Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram-канале.

Один из погибших поднял неразорвавшийся снаряд. Ким призвал не прикасаться к неизвестным предметам.

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