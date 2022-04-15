Оккупанты безуспешно пытаются захватить Попасную и Рубежное — Генштаб

15 апреля, 07:12
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Оккупанты пытаются захватить Попасную и Рубежное, но успеха не имеют (Фото:Генштаб)

Оккупанты пытаются захватить Попасную и Рубежное, но успеха не имеют (Фото:Генштаб)

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Российские оккупанты сосредоточили основные усилия на захвате населенных пунктов Попасная и Рубежное.

Об этом сообщает Генштаб.

«На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия враг сосредотачивается на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное. Успеха не имеет», — говорится в сообщении.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Рубежное Попасная Война России против Украины

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