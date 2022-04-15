Новое вранье Кремля. Песков назвал «разгром националистических батальонов» основной целью войны России против Украины 15 апреля, 15:53 Цей матеріал також доступний українською Спикер Путина Песков (Фото:Alex Kirilov/www.flickr.com)

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что основная задача войны России против Украины — это якобы «разгром националистических батальонов».

Война России против Украины — главные события 15 апреля

Об этом сообщает РИА Новости.

«Главное — это освобождать все-таки от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны», — сказал он.

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Песков заявил, что задачи «должны быть выполнены и будут выполнены» и «никаких сомнений быть не должно».

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Спикер Путина добавил, что там, где якобы батальоны «не берут мирное население в заложники, не расстреливают социальные объекты, дома», уже «налаживается мирная жизнь».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что так называемая «спецоперация» в Украине якобы призвана положить конец «безоглядному курсу на полное доминирование США в мире».

Заявления российских властей касательно причин и целей войны России против Украины постоянно меняются.

Например, 11 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что война якобы призвана положить конец «безоглядному курсу на полное доминирование США в мире».

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