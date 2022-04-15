В МВД заявили, что Медведчук находится в надежном месте и «никуда не денется»

15 апреля, 13:36
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Во время задержания Медведчук был одет в военную форму (Фото:СБУ)

Во время задержания Медведчук был одет в военную форму (Фото:СБУ)

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Лидер пророссийской партии ОПЗЖ и кум российского диктатора Виктор Медведчук находится в надежном месте, заявил советник главы МВД Вадим Денисенко.

«Если говорить о том, надежно ли он спрятан, — да, никуда он не денется, на этот раз ему не удастся убежать». — сказал он в эфире украинских телеканалов.

Денисенко напомнил, что в прошлый раз Медведчуку удалось убежать из-за того, что незадолго до вторжения России судья снял с него браслет.

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Сотрудники СБУ задержали политика 12 апреля, когда он, по данным правоохранителей, пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму.

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил, чтобы по законам военного времени Медведчука обменяли на украинцев, которые находятся в плену российских оккупантов.

В Кремле в ответ заявили, что Медведчук «не является гражданином РФ».

Жена Медведчука Оксана Марченко 13 апреля обратилась к Зеленскому и потребовала освободить его, заявив, что СБУ «незаконно его удерживает».

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Виктор Медведчук МВД Украины

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