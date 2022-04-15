РФ угрожает США «непредсказуемыми последствиями» за поставки оружия Украине — Washington Post 15 апреля, 12:40 Цей матеріал також доступний українською В РФ заявили, что снабжение Украины оружием «грозит международной безопасности» (Фото:U.S. Embassy Kyiv/Twitter)

Кремлевский режим пригрозил США «непредсказуемыми последствиями» в случае продолжения поставок оружия Украине, сообщает Washington Post.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

В распоряжении издания оказалась копия дипломатической ноты МИД РФ, в которой содержится соответствующее заявление.

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В нем говорится, что поставки «наиболее чувствительных» систем вооружений для ВСУ «подливают масла» в конфликт.

«Призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая влечет за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности», — заявили в РФ.

Такая реакция Москвы последовала после того, как глава Белого дома Джо Байден одобрил резкое расширение спектра военной помощи, среди которой 155-мм гаубицы, беспилотники, бронетранспортеры, средства береговой обороны, а также дополнительные переносные зенитные и противотанковые системы.

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Кроме того, США способствовали поставке Словакией систем ПВО С-300 для защиты Украины от российских самолетов и крылатых ракет.

По словам бывшего директора по анализу России в ЦРУ Джорджа Биби, ранее целью ВС РФ были склады ВСУ, на которых хранятся уже поставленное вооружения, однако в дальнейшем она может атаковать и сами конвои стран Запада и даже нанести удар по территории одного из государства НАТО.

«Если российские войска на следующем этапе войны постигнет такая же неудача, как на первом, тогда шансы того, что РФ нацелится на снабжение на территории НАТО значительно возрастут», — отметил он.

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