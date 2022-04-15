Российские оккупанты в пятницу нанесли три ракетных удара по Киевской области — ОВА 15 апреля, 18:08 Цей матеріал також доступний українською Александр Павлюк (Фото:скриншот видео Військове телебачення України / YouTube)

Начальник Киевской областной военной администрации Александр Павлюк заявил, что 15 апреля российские оккупанты нанесли три ракетных удара по объектам в Киевской области.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

В эфире всеукраинского марафона Павлюк сказал, что опасность для гражданского населения в области остается:



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«Как опасность возвращения ударных группировок в направлении Киева, к которой мы готовимся, так и опасность заминированных деоккупированных территорий, так и возможность нанесения противником ракетных ударов по объектам как в Киеве, так и по всей Украине… Только сегодня было нанесено три ракетных удара по объектам в Киевской области. Мы не исключаем повторных ударов по любым объектам».

Начальник Киевской ОВА призвал жителей столицы отложить возвращение «на более спокойные времена».

Киевский городской голова Виталий Кличко ранее призывал горожан не спешить возвращаться в столицу — до сих пор существует большая угроза ракетных обстрелов. В освобожденной от российских оккупантов Киевской области продолжается разминирование территорий.

Ночью 15 апреля появлялась информация о взрывах в Киевской области. Областная военная администрация сообщала, что взрывы были слышны в Васильковской громаде, предварительно, сработала ПВО.

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