Российские оккупанты в пятницу нанесли три ракетных удара по Киевской области — ОВА

15 апреля, 18:08
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Александр Павлюк (Фото:скриншот видео Військове телебачення України / YouTube)

Александр Павлюк (Фото:скриншот видео Військове телебачення України / YouTube)

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Начальник Киевской областной военной администрации Александр Павлюк заявил, что 15 апреля российские оккупанты нанесли три ракетных удара по объектам в Киевской области.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

В эфире всеукраинского марафона Павлюк сказал, что опасность для гражданского населения в области остается:

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«Как опасность возвращения ударных группировок в направлении Киева, к которой мы готовимся, так и опасность заминированных деоккупированных территорий, так и возможность нанесения противником ракетных ударов по объектам как в Киеве, так и по всей Украине… Только сегодня было нанесено три ракетных удара по объектам в Киевской области. Мы не исключаем повторных ударов по любым объектам».

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Начальник Киевской ОВА призвал жителей столицы отложить возвращение «на более спокойные времена».

Киевский городской голова Виталий Кличко ранее призывал горожан не спешить возвращаться в столицу — до сих пор существует большая угроза ракетных обстрелов. В освобожденной от российских оккупантов Киевской области продолжается разминирование территорий.

Ночью 15 апреля появлялась информация о взрывах в Киевской области. Областная военная администрация сообщала, что взрывы были слышны в Васильковской громаде, предварительно, сработала ПВО.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Киев Киевская область Ракетные удары Война России против Украины

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