Повредили дома, магазин и депо. В Запорожской области в результате обстрела РФ погиб один человек, пятеро получили ранения 15 апреля, 11:26 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты обстреляли Васильевку Запорожской области (иллюстративное изображение) (Фото:Википедия)

В результате артиллерийских обстрелов города Васильевка Запорожской области с позиций вооруженных сил РФ погиб один человек, пять человек получили ранения.



Война России против Украины — главные события 15 апреля

Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

Отмечается, что войска РФ, использовавшие артиллерию, предположительно расположены в пгт Михайловка и селе Орлянское.

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В результате российских обстрелов были повреждены несколько жилых домов в центре города и частный сектор, уничтожен продуктовый магазин и повреждено депо на железнодорожной станции Таврийск.

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Также, по имеющейся в Запорожской ОВА информации, представитель ВС РФ планирует 15 апреля отправить СМИ оккупационных войск на территорию Васильевки, чтобы создавать для федерального телевидения России пропагандистские материалы, которые должны дискредитировать ВСУ.

«Но за все придется ответить. За каждую жизнь!» — подчеркнул Иван Арефьев.

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