Дуда подписал изменения в закон о помощи украинцам
Анджей Дуда (Фото:Polish Presidency/Handout)
Президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон о помощи гражданам Украины. В частности, они упрощают получение налогового номера несовершеннолетними и лицами с инвалидностью.
Об этом говорится на сайте и президента Польши.
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Ключевые изменения касаются временного допуска медицинской профессии и упорядочения регистрации в системе налоговых номеров PESEL.
Закон также позволит гражданам Украины оказывать психологическую помощь своим соотечественникам, не владеющим польским языком. Украинские беженцы также могут принять участие в занятиях, которые проводит Центр социальной интеграции.
Законодательные изменения также касаются и белорусов, прибывших в Польшу из Украины. Для них упрощается получение гуманитарных виз.
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