Дуда подписал изменения в закон о помощи украинцам 15 апреля, 06:07 Цей матеріал також доступний українською Анджей Дуда (Фото:Polish Presidency/Handout)

Президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон о помощи гражданам Украины. В частности, они упрощают получение налогового номера несовершеннолетними и лицами с инвалидностью.

Об этом говорится на сайте и президента Польши.

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Ключевые изменения касаются временного допуска медицинской профессии и упорядочения регистрации в системе налоговых номеров PESEL.

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Закон также позволит гражданам Украины оказывать психологическую помощь своим соотечественникам, не владеющим польским языком. Украинские беженцы также могут принять участие в занятиях, которые проводит Центр социальной интеграции.

Законодательные изменения также касаются и белорусов, прибывших в Польшу из Украины. Для них упрощается получение гуманитарных виз.

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