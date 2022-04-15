Дуда подписал изменения в закон о помощи украинцам

15 апреля, 06:07
Цей матеріал також доступний українською
Анджей Дуда (Фото:Polish Presidency/Handout)

Анджей Дуда (Фото:Polish Presidency/Handout)

Поддержи НВ

Президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон о помощи гражданам Украины. В частности, они упрощают получение налогового номера несовершеннолетними и лицами с инвалидностью.

Об этом говорится на сайте и президента Польши.

Война России против Украины - главные события 14 апреля

Ключевые изменения касаются временного допуска медицинской профессии и упорядочения регистрации в системе налоговых номеров PESEL.

Видео дня
Читайте также:

Анджей Дуда (Фото:Saul Loeb/Pool via REUTERS) «Россия шантажирует всю Европу». Дуда призвал демонтировать Северный поток-2

Закон также позволит гражданам Украины оказывать психологическую помощь своим соотечественникам, не владеющим польским языком. Украинские беженцы также могут принять участие в занятиях, которые проводит Центр социальной интеграции.

Законодательные изменения также касаются и белорусов, прибывших в Польшу из Украины. Для них упрощается получение гуманитарных виз.

Читайте также:
Польша забрала у российского посольства заброшенный жилой комплекс в Варшаве. Туда могут поселить беженцев
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Беженцы Польша Украина-Польша Анджей Дуда Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X