Российские войска готовятся к новому наступлению на востоке Украины — Маляр 15 апреля, 00:51 Цей матеріал також доступний українською Анна Моляр (Фото:Facebook)

Российские войска готовятся к новому наступлению на востоке Украины. В частности, готовят медицинскую инфраструктуру и территорию Беларуси для запуска ракет.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Украинская правда.

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« Они к этому активно готовятся ( до наступления на востоке – ред.). Они не только концентрируют свое вооружение, военную технику, личный состав, но готовят и медицинскую инфраструктуру для помощи раненым. Они накапливают провиант, полностью готовят территорию Беларуси для нанесения возможных ракетных ударов. И они занимаются перемещением войск, меняют свои стратегии, выискивают у нас слабые места, чтобы по ним ударить», — сказала она.

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Кроме того, по ее словам, "российская армия мстительна" и "часть операции проводит эмоционально".

И с большой вероятностью эти решения может принимать даже не военное лицо, а гражданское, имею в виду Путина. Потому что иногда нет военной целесообразности в том, что делается», – добавила она.

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