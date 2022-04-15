Российские войска готовятся к новому наступлению на востоке Украины — Маляр

15 апреля, 00:51
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Анна Моляр (Фото:Facebook)

Анна Моляр (Фото:Facebook)

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Российские войска готовятся к новому наступлению на востоке Украины. В частности, готовят медицинскую инфраструктуру и территорию Беларуси для запуска ракет.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Украинская правда.

Война России против Украины - главные события 15 апреля

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« Они к этому активно готовятся ( до наступления на востоке – ред.). Они не только концентрируют свое вооружение, военную технику, личный состав, но готовят и медицинскую инфраструктуру для помощи раненым. Они накапливают провиант, полностью готовят территорию Беларуси для нанесения возможных ракетных ударов. И они занимаются перемещением войск, меняют свои стратегии, выискивают у нас слабые места, чтобы по ним ударить», — сказала она.

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Кроме того, по ее словам, "российская армия мстительна" и "часть операции проводит эмоционально".

И с большой вероятностью эти решения может принимать даже не военное лицо, а гражданское, имею в виду Путина. Потому что иногда нет военной целесообразности в том, что делается», – добавила она.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Донбасс Минобороны Украины Восток Украины Война России против Украины Анна Маляр

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