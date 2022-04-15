В Мариуполе идут бои, россиянам не удается полностью захватить город — Минобороны Украины 15 апреля, 17:22 Цей матеріал також доступний українською Многоэтажный дом в Мариуполе, разрушенный в результате российского обстрела (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник рассказал о ситуации в Мариуполе, где сейчас продолжаются бои.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

«Ситуация сложная и тяжелая. Сейчас продолжаются бои. Российская армия постоянно привлекает дополнительные подразделения для штурма города. По состоянию на сейчас идут активные бои в районе завода Ильича и в портовой зоне Мариуполя. Но полностью захватить этот город на данный момент россиянам не удается», — заявил Мотузяник во время брифинга в Медиа Центре Украина.



Видео дня

По словам спикера, ВСУ сделают все возможное для деблокады города. Он также подчеркнул, что соединение подразделений 36-ой отдельной бригады морской пехоты и бойцов полка Азов было блестящей тактической операцией.



Ранее заместитель командира полка Азов с позывным Калина заявил, что деблокада Мариуполя возможна. Он добавил, что защитники города борются и ждут решительных действий военно-политического руководства.



Президент Владимир Зеленский говорил, что российские оккупанты разрушили 95% зданий в Мариуполе. С начала полномасштабного вторжения из-за действий россиян в городе погибли до 22 тысяч человек. Оккупанты продолжают зачищать следы своих зверств — избавляются от тел погибших мирных жителей в мобильных крематориях.

Украинские защитники противостоят превосходящим силам противника в Мариуполе в условиях гуманитарной катастрофы, вызванной постоянными российскими обстрелами. Зеленский говорил, что оборона Мариуполя позволяет удерживать позиции украинских войск на востоке государства, благодаря этому у Украины более жесткие позиции на переговорах с Россией.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.