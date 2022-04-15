«Не собираемся растягивать». В партии Путина заявили, что война против Украины «скоро закончится» 15 апреля, 15:41 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные возле уничтоженной техники оккупантов, 28 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В провластной партии страны-агрессора Единая Россия утверждают, что война в Украине «скоро закончится».

Война России против Украины — главные события 15 апреля

«Специальная военная операция РФ довольно скоро закончится, мы не собираемся ее специально растягивать», — заявил замруководиля комиссии Единой России по международному сотрудничеству Андрей Климов, передает пропагандистский ресурс РИА Новости.

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Он повторил тезисы российской пропаганды, заявив, что война должна сделать Украину «безопасней для России», а также упомянул о несуществующих в Украине «биолабораториях».

Также Климов заявил, что РФ якобы хочет обеспечить безопасность ядерных объектов. При этом Россия во время войны в Украине стала первой страной в мире, которая обстреляла действующий атомный энергоблок на Запорожской АЭС. Также оккупанты во время захвата ЧАЭС хранили боеприпасы возле четвертого энергоблока, что, по данным Генштаба ВСУ, угрожало безопасности всей Европы.

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