«История о 300 спартанцах». Генштаб рассказал, как 80 бойцов бригады имени Черных Запорожцев сдержали прорыв оккупантов на Киев

15 апреля, 10:20
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80 бойцов сдерживали прорыв оккупантов на Киев (Фото:Кадр видео Генштаб)

80 бойцов сдерживали прорыв оккупантов на Киев (Фото:Кадр видео Генштаб)

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Генштаб показал видео о том, как 80 бойцов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев сдержали многотысячную группировку российских войск, которая пыталась через село Мощун прорваться в Киев.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

«Все знают историю о 300 спартанцах. В этой войне мы имеем примеры мужества и профессионализма, о которых тоже должен знать мир. 80 воинов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев сдержали многотысячную группировку российских войск, которая пыталась через село Мощун прорваться в Киев», — говорится в подписи к видео.

Видео дня

Один из бойцов рассказывает, что военные удерживали позиции по восточному берегу реки Ирпень благодаря тому, что подорвали мост и российские оккупационные войска не смогли переправить основные силы.

Слушайте подкаст на эту тему

Понтонные переправы, которые армия РФ периодически строила, украинские бойцы уничтожали.

Через реку шли перестрелки и российские оккупанты не могли ее перейти.

Также боец рассказывает о зверствах оккупантов на захваченных территориях.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/1045438156100381/
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Киевская область Война России против Украины

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