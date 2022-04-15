«История о 300 спартанцах». Генштаб рассказал, как 80 бойцов бригады имени Черных Запорожцев сдержали прорыв оккупантов на Киев
80 бойцов сдерживали прорыв оккупантов на Киев (Фото:Кадр видео Генштаб)
Генштаб показал видео о том, как 80 бойцов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев сдержали многотысячную группировку российских войск, которая пыталась через село Мощун прорваться в Киев.
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«Все знают историю о 300 спартанцах. В этой войне мы имеем примеры мужества и профессионализма, о которых тоже должен знать мир. 80 воинов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев сдержали многотысячную группировку российских войск, которая пыталась через село Мощун прорваться в Киев», — говорится в подписи к видео.
Один из бойцов рассказывает, что военные удерживали позиции по восточному берегу реки Ирпень благодаря тому, что подорвали мост и российские оккупационные войска не смогли переправить основные силы.
Понтонные переправы, которые армия РФ периодически строила, украинские бойцы уничтожали.
Через реку шли перестрелки и российские оккупанты не могли ее перейти.
Также боец рассказывает о зверствах оккупантов на захваченных территориях.
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