Оккупанты ударили по аэродрому в Александрии

16 апреля, 05:25
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Оккупанты обстреляли аэродром в Александрии (иллюстративное фото) (Фото:Воздушное командование Восток)

Оккупанты обстреляли аэродром в Александрии (иллюстративное фото) (Фото:Воздушное командование Восток)

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Вечером 15 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по аэродрому в городе Александрия Кировоградской области.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

Об этом сообщил в Facebook мэр города Сергей Кузьменко.

По его данным, оккупанты ударили по аэродрому в 22:26.

«Ракетный удар по инфраструктуре аэродрома. Продолжаются аварийно-спасательные работы», — написал Кузьменко.

Видео дня
https://www.facebook.com/s.kuzmenko.official/posts/523728966134660

Напомним, что в ночь на 15 апреля российские оккупанты нанесли удар по одному из ракетных предприятий ГП Жулянский машиностроительный завод Визар. До этого, 13 апреля, Вооруженные Силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.

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Редактор: Татьяна Литвинчук

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Теги:   Кировоградская область Александрия Война России против Украины

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