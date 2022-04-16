Оккупанты ударили по аэродрому в Александрии 16 апреля, 05:25 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреляли аэродром в Александрии (иллюстративное фото) (Фото:Воздушное командование Восток)

Вечером 15 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по аэродрому в городе Александрия Кировоградской области.

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Об этом сообщил в Facebook мэр города Сергей Кузьменко.

По его данным, оккупанты ударили по аэродрому в 22:26.

«Ракетный удар по инфраструктуре аэродрома. Продолжаются аварийно-спасательные работы», — написал Кузьменко.

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Напомним, что в ночь на 15 апреля российские оккупанты нанесли удар по одному из ракетных предприятий ГП Жулянский машиностроительный завод Визар. До этого, 13 апреля, Вооруженные Силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.

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