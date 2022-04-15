На 50-й день вторжения России в Украину. ФСБ попросила правительство увеличить расходы на погребение российских военных 15 апреля, 16:33 Цей матеріал також доступний українською ФСБ попросила правительство увеличить расходы на погребение российских военных (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

ФСБ на 50-й день вторжения России в Украину попросила правительство увеличить на 17% ассигнования на погребение и надгробия для российских военных.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

Об этом сообщает ВВС.

Исходя из представленного ФСБ проекта решения правительства, компенсация расходов на захоронение одного погибшего на военной службе вырастет на 7 800— 11 000 рублей ((95 — 134 доллара) до 56 400 — 74 200 рублей (688 — 906 долларов). Расходы зависят от его статуса и места погребения.

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ФСБ аргументировали просьбу выделить дополнительные похоронные деньги тем, что эти расходы якобы не попали в перечень ежегодно индексируемых социальных выплат.

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Российские власти только дважды с начала войны называли число погибших российских военных. 2 марта минобороны заявило, что их 498, а 25 марта назвало новую цифру — 1351 военнослужащий.

Однако 7 апреля спикер Путина Дмитрий Песков в интервью Sky News заявил, что российская армия понесла «значительные потери» в Украине.

По данным Генштаба Украины, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 20 000 своих солдат.

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