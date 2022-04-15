«Счет за войну». В какую сумму выливается для России военная агрессия, и как Запад заставит ее оплатить восстановление Украины — обзор прессы 15 апреля, 18:52 Цей матеріал також доступний українською Война в Украине ведет к росту безработицы в России и тормозит ее экономический двигатель — нефтедобычу (Фото:Kacper Pempel / REUTERS)

Западные издания оценивают последствия санкций на рынке труда и в нефтяной промышленности России, а также размышляют, как заставить страну-агрессора оплатить послевоенное восстановление Украины.

Через несколько часов после начала войны России против Украины 33-летний житель Москвы Александр Кирилюк получил звонок от своего работодателя — британской пивоварни Samuel Smith. Компания уведомила его об увольнении в связи с закрытием бизнеса в России. Из-за вторжения в Украину российские работники сталкиваются с новой реальностью, где возможности трудоустройства ограничены, констатирует информационное агентство Reuters . К концу года количество безработных в РФ может составить 2 млн, подсчитывает московский Центр стратегических исследований. При худшем сценарии уровень безработицы может достичь 8%, что почти вдвое больше февральского показателя.

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Санкции, введенные Западом из-за войны в Украине, отправили российскую экономику в неуправляемый штопор с ожидаемыми двузначными показателями инфляции и сокращением ВВП, констатирует издание. «Россию насильно вырвали из мировой финансовой системы. Так что вся структура экономики будет меняться», — считает Татьяна Орлова из британского центра экономического анализа Oxford Economics.

Из-за выхода иностранных компаний с российского рынка безработица будет расти как среди белых воротничков, так и среди менее высокооплачиваемых сотрудников — например, работников розничной торговли, отмечает она. А в случае, если Запад наложит эмбарго на российский экспорт, увольнения коснутся еще и работников добывающих и нефтяных компаний.

По подсчетам Йельской школы менеджмента, о выходе с российского рынка уже заявили более 600 компаний. Среди них — сеть ресторанов быстрого питания McDonalds, нанимавшая более 60 тыс. работников, французский автопроизводитель Renault со штатом в 45 тыс. и сеть магазинов мебели и товаров для дома Ikea, где работали 15 тыс. россиян.

Потерпел удар и многообещающий российский IT-сектор, который на конец 2019 года обеспечивал 1,2% ВВП РФ. С начала войны Россию покинули более 100 тыс. IT-специалистов.

Эффект от санкций набирает обороты, подчеркивает Reuters. Из-за ограничений на поездки московский аэропорт Шереметьево в марте сократил пятую часть своего персонала. В том же месяце в России наблюдались самые быстрые за два последних года сокращения сектора услуг и уровня занятости. В целом, по оценкам Всемирного банка, в этом году 2,6 млн россиян могут очутиться ниже официальной черты бедности.

По словам Орловой, Россию ожидает экономический спад, хуже рецессии 1998 и 2008 годов и с более длительными последствиями — например, если из-за санкций страна потеряет доступ к иностранным технологиям и оборудованию. Кроме того, производительность труда в России по сравнению с ее торговыми партнерами упадет.

Уже сейчас война в Украине тормозит экономический двигатель России – ее нефтяную промышленность, обращает внимание американская деловая газета The Wall Street Journal . Из-за сокращения спроса внутри страны и за рубежом местные хранилища переполняются, нефтяные скважины замедляют добычу, а нефтеперерабатывающие заводы уменьшают выпуск или вовсе закрываются.

Пока ущерб не слишком значительный, однако в последующие месяцы проблемы будут накапливаться, предупреждают эксперты. Так, по прогнозам Международного энергетического агентства (IEA), начиная с мая, суточная добыча нефти в России сократится на 3 млн баррелей — до менее 9 млн. Степень сокращения производства будет зависеть от способности Москвы найти новых покупателей в Азии. Но, как отмечают в IEA, пока нет никаких признаков того, что Китай будет импортировать баррели, от которых отказываются давние покупатели российской нефти вроде США и Европы.

По данным IEA, доходы России от продаж нефти и газа в 2021 году составили 45% ее федерального бюджета. Так что продолжительный спад в нефтяной отрасли подорвет ключевой драйвер роста российского ВВП, а санкции в целом могут отправить экономику РФ в стремительную рецессию, констатирует издание.

По словам трейдеров, проблемы в российской нефтеперерабатывающей промышленности возникли уже через несколько дней после вторжения в Украину. Европейские импортеры приступили к поиску альтернативных поставщиков, а США в начале марта запретили импорт российской нефти. Таким образом, продажи за границу сократились.

Не обнаружив достаточного количества покупателей на дизельное топливо, бензин и другие нефтепродукты, Россия ощутила дефицит места для их хранения, что побудило нефтепереработчиков работать медленнее. А некоторые нефтеперерабатывающие предприятия закрылись, потому что исчерпали резервы хранилищ – как, например, завод ТАИФ-НК в Татарстане, сообщают трейдеры.

Дефицит места для хранения нефти подталкивает Россию к сокращению добычи. Если в апреле ситуация не изменится, ее объем вернется к уровню июля 2021, после которого организация стран-экспортеров ОПЕК+ несколько раз увеличивала добычу для удовлетворения спроса в период восстановления от коронакризиса.

Аналитики признают: пока еще рано говорить о том, потерпит ли российская энергетика серьезный ущерб. Есть признаки того, что страна быстро адаптируется к потере спроса со стороны Запада, наращивая экспорт в Турцию, Индию и другие страны. Кроме того, в прошлом российские нефтяники уже демонстрировали свою способность оправляться от кризисов. Тем не менее, снижение спроса со стороны западных компаний создает для них еще одну проблему – доступ к финансированию, оборудованию и запчастям. Если более простые компоненты могут производиться внутри страны или поставляться из Китая, то более сложное оборудование производят преимущественно американские и европейские компании. И это вызывает обеспокоенность в отношении способности России поддерживать работу своих нефтеперерабатывающих предприятий, подтвердил изданию хорошо знакомый с российской нефтяной промышленностью эксперт.

Между тем, российской экономике следует готовиться к большим расходам — а именно к выплатам средств на восстановление Украины. Западные правительства уже начали обсуждать идеи — от конфискации российских активов до налогообложения российских нефтяных доходов — чтобы собрать сотни миллиардов долларов для восстановления разрушенных украинских городов, аэродромов и заводов, пишет американское издание Politico в своей статье Время расплаты: Запад размышляет, как заставить Россию оплатить счет за войну. По подсчетам американского Центра исследований экономической политики, на такое восстановление уйдет от 200 млрд до 500 млрд евро, однако эта сумма растет с каждым днем войны. Между тем Киев уже оценивает убытки — с учетом потери потенциального экономического роста — ближе к $1 трлн.

Одна из опций, которые рассматривают в ЕС, — направление на восстановление Украины активов, изъятых у подсанкционных олигархов. По состоянию на 8 апреля так называемая целевая группа по заморозке и изъятию, созданная Европейской комиссией, собрала таких активов, включая яхты, вертолеты, недвижимость и произведения искусства, на сумму 29,5 млрд евро. Впрочем, их конфискация с последующей передачей Украине может быть законной только при ограниченных обстоятельствах и будет зависеть от уголовного законодательства каждой отдельной страны, подчеркивают эксперты. И даже если такой сценарий будет реализован, собранная сумма покроет лишь небольшую часть потребностей Украины.

Еще одной привлекательной целью являются резервы центрального банка России за границей. По данным самого регулятора, семь участвующих в санкциях стран по состоянию на июнь 2021 года удерживали почти половину всех российских иностранных резервов общим объемом $585 млрд. С тех пор валютные резервы России выросли до $640 млрд. Таким образом, США, Великобритания, страны ЕС, Канада и Япония могли бы организовать арест и конфискацию почти $300 млрд, хранящихся на их территориях. Однако иностранные активы защищены международным правом, и для их конфискации потребуется юридический подвиг, которого еще не знала история. Наиболее похожий на этот прецедент — попытка США использовать $7 млрд замороженных активов центрального банка Афганистана для оказания гуманитарной помощи Афганистану — все еще в процессе. В нынешнем случае все будет еще сложнее, учитывая количество вовлеченных юрисдикций.

Россиян также можно было бы заставить подписать соглашение о репарациях в рамках мирного договора. Такой сценарий повторил бы модель, использованную после иракского вторжения в Кувейт в 1990 году. Тогда на доходы от нефтяного экспорта Ирака был введен налог в размере установленного процента. Впрочем, созданная для решения подобных вопросов Компенсационная комиссия ООН завершила свою работу два месяца назад, и теперь для любого нового соглашения при посредничестве ООН необходимо обойти вето России в Совете Безопасности.

Менее конфронтационным вариантом будут дешевые кредиты от международных финансовых учреждений – таких как Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Международный валютный фонд. Впрочем, у Украины уже есть немалые долги, и дополнительные займы способны завести ее в долговой кризис, отмечает Торбьорн Беккер, директор Стокгольмского института экономики переходного периода и главный автор труда Проект реконструкции Украины, опубликованного в начале марта британским Центром исследований экономической политики (CEPR). «Именно поэтому это должны быть гранты, а не займы», — подчеркивает он.

Но кто сформирует фонд для таких грантов? Согласно предложению комиссара ЕС Йоханнеса Хана, это может быть Евросоюз. В соответствии с его «планом Маршалла ХХІ века» для Украины, Европа вместе с международными партнерами могла бы выделить миллиарды евро на восстановление Украины – как после Второй мировой войны сделали для Европы Соединенные Штаты. Сейчас это может приблизить Киев к ЕС, куда тот стремится вступить, добавляет Хан.

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