«Последний козырь РФ». В Минобороны Украины не считают, что Кремль может применить ядерное оружие 15 апреля, 17:02 Цей матеріал також доступний українською Пресс-секретарь Минобороны Украины Алексей Мотузянык (Фото:Скриншот из видео UkraineMediaCentre Kyiv/Youtube)

Киев и западные партнеры не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на территории Украины, сообщил пресс-секретарь Минобороны Украины Алексей Мотузянык.

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«Необходимо понимать, что ядерное оружие — это так называемый последний козырь РФ. На данный момент мы не видим признаков того, что Россия может применить это оружие. Таких ведомостей нет у нашей разведки», — сказал он во время брифинга, отвечая на вопросы журналиста.

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Он добавил, что иностранные партнеры и иностранные разведки также на данный момент не подтверждают планы России применить ядерное оружие.

«Но при любых обстоятельствах мы должны быть готовы к любому развитию ситуации, в том числе к, возможно, и такому очень негативному прецеденту. По состоянию на сейчас мы не прогнозируем этого», — подчеркнул он.

Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс предупреждает, что угроза использования РФ ядерного оружия не должна восприниматься «легкомысленно», поскольку российский диктатор Владимир Путин сталкивается с неудачами в Украине. При этом он подчеркнул, что США пока не видят никаких признаков того, что Россия готовится пойти на такой шаг.

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что страна-агрессор может решиться на применение ядерного оружия. Но президент отмечал — Россия сможет использовать ядерное оружие, когда будет чувствовать преимущество над оппонентом, а не когда РФ будут загнана в угол, как считают некоторые западные лидеры.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что на фоне полномасштабного вторжения в Украину РФ применит ядерное оружие только тогда, когда возникнет угроза существованию страны-агрессора.

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