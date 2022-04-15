«Враг будет мстить». На юге Украины ожидают усиления обстрелов из-за удара по крейсеру Москва — пресс-секретарь Морской охраны

15 апреля, 17:49
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Крейсер Москва (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Крейсер Москва (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

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На юге Украины осознают, что после нанесения удара по крейсеру Москва атаки российских оккупантов усилятся, заявила начальница объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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«Мы отдаем себе отчет, что атаки на нас усилятся, что враг будет мстить. Мы понимаем это, мы отдаем себе отчет, что это будут, в частности, и ракетные атаки, и возможные артиллерийские обстрелы», — сказала она.

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По ее словам, не исключается также проведение десантной операции.

https://www.youtube.com/watch?v=ktoQmVCsgTg
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«Потому что разъяренный, отчаянный враг может двинуться уже даже в ад, в который его так приглашают наши местные жители», — сказала Гуменюк.

Накануне Минобороны РФ официально признало, что крейсер Москва затонул во время буксировки в порт оккупированного Крыма.

По имеющимся данным, 13 апреля по нему был нанесен ракетный удар с помощью украинского противокорабельного комплекса Нептун.

Журнал Forbes отмечает, что — это самая дорогая военная потеря РФ с начала войны с Украиной.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Юг Украины Война России против Украины Крейсер Москва

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