Потери агрессора в семь раз выше. Зеленский заявил, что в ходе войны с РФ погибло 2500−3000 украинских военных
Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
В ходе развязанной Россией полномасштабной войны погибло 2500−3000 украинских военных, еще примерно 10 тысяч защитников получили ранения.
Война России против Украины — главные события 15 апреля
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью американскому телеканалу CNN.
Он отметил, что Россия потеряла 19 000−20 000 военных.
Зеленский добавил, что количество жертв среди украинского гражданского населения подсчитать сложнее.
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«Про мирных жителей говорить очень сложно, так как на юге нашей страны заблокированы поселки и города — Херсон, Бердянск, Мариуполь дальше на восток, и район еще восточнее, где находится Волноваха, — мы просто не знаем, сколько людей погибло в той зоне, которая заблокирована», — сказал Зеленский.
Отвечая на вопрос об опубликованных на этой неделе видео, демонстрирующих смерть и разруху в Украине из-за войны, в том числе об украинской женщине, которая нашла тело своего сына в колодце, Зеленский сказал: «Для меня это большая боль».
«Я не могу смотреть на это как отец, потому что после этого хочется только мстить и убивать. Я должен смотреть как президент государства, где погибло и потеряло своих близких множество людей, и есть миллионы людей, которые хотят жить», — заявил украинский президент.
Он добавил, что «все мы хотим воевать, но мы все должны сделать все возможное, чтобы эта война не была бесконечной».
«Чем дольше, тем больше мы потеряем», — подчеркнул он.
Комментируя то, что российский крейсер Москва затонул в Черном море, Зеленский не ответил прямо, имели ли к этому отношение украинские военные, но отметил, что чем меньше у РФ оружия и техники, тем лучше для Украины.
14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа и призвала международное сообщество сделать то же самое. Россияне блокируют украинские населенные пункты и уничтожают гражданскую инфраструктуру, в том числе больницы, школы, детские сады и церкви, не позволяют эвакуировать мирных жителей и доставить гуманитарные грузы, чем лишают людей доступа к базовым потребностям. На временно захваченных территориях оккупанты совершают зверства, убивая, похищая, пытая и насилуя мирных жителей.
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 15 апреля с начала вторжения оккупанты потеряли 20000 личного состава, а также:
- Танки — 753
- Боевые бронированные машины — 1968
- Артиллерийские системы — 366
- Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 122
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 64
- Самолеты — 160
- Вертолеты — 144
- Автомобильная техника — 1437
- Корабли /катера — 7
- Цистерны с горюче-смазочными материалами (ГСМ) — 76
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 134
- Специальная техника — 25
- Пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов и тактических ракетных комплексов (ОТРК/ТРК) — 4.
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