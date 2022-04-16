Потери агрессора в семь раз выше. Зеленский заявил, что в ходе войны с РФ погибло 2500−3000 украинских военных 16 апреля, 00:53 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

В ходе развязанной Россией полномасштабной войны погибло 2500−3000 украинских военных, еще примерно 10 тысяч защитников получили ранения.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью американскому телеканалу CNN.

Он отметил, что Россия потеряла 19 000−20 000 военных.

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Зеленский добавил, что количество жертв среди украинского гражданского населения подсчитать сложнее.

«Про мирных жителей говорить очень сложно, так как на юге нашей страны заблокированы поселки и города — Херсон, Бердянск, Мариуполь дальше на восток, и район еще восточнее, где находится Волноваха, — мы просто не знаем, сколько людей погибло в той зоне, которая заблокирована», — сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос об опубликованных на этой неделе видео, демонстрирующих смерть и разруху в Украине из-за войны, в том числе об украинской женщине, которая нашла тело своего сына в колодце, Зеленский сказал: «Для меня это большая боль».

«Я не могу смотреть на это как отец, потому что после этого хочется только мстить и убивать. Я должен смотреть как президент государства, где погибло и потеряло своих близких множество людей, и есть миллионы людей, которые хотят жить», — заявил украинский президент.

Он добавил, что «все мы хотим воевать, но мы все должны сделать все возможное, чтобы эта война не была бесконечной».

«Чем дольше, тем больше мы потеряем», — подчеркнул он.

Комментируя то, что российский крейсер Москва затонул в Черном море, Зеленский не ответил прямо, имели ли к этому отношение украинские военные, но отметил, что чем меньше у РФ оружия и техники, тем лучше для Украины.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа и призвала международное сообщество сделать то же самое. Россияне блокируют украинские населенные пункты и уничтожают гражданскую инфраструктуру, в том числе больницы, школы, детские сады и церкви, не позволяют эвакуировать мирных жителей и доставить гуманитарные грузы, чем лишают людей доступа к базовым потребностям. На временно захваченных территориях оккупанты совершают зверства, убивая, похищая, пытая и насилуя мирных жителей.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 15 апреля с начала вторжения оккупанты потеряли 20000 личного состава, а также:

Танки — 753

Боевые бронированные машины — 1968

Артиллерийские системы — 366

Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 122

РСЗО) — 122 Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 64

ПВО) — 64 Самолеты — 160

Вертолеты — 144

Автомобильная техника — 1437

Корабли /катера — 7

Цистерны с горюче-смазочными материалами ( ГСМ) — 76

ГСМ) — 76 Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 134

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 134 Специальная техника — 25

Пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов и тактических ракетных комплексов ( ОТРК/ТРК) — 4.

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