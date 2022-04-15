На захваченных территориях оккупанты крадут одежду у украинцев и размещают технику возле школ — Генштаб 15 апреля, 19:26 Цей матеріал також доступний українською Башня российского танка, уничтоженного украинскими защитниками (Фото:93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 15 апреля, на 51-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

Главное из сводки Генштаба:



российские оккупанты не прекращают ракетные удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры и пытаются наступать на отдельных направлениях. Противник продолжает авиаудары по Мариуполю и частично блокирует Харьков;

на Донецком направлении оккупанты безуспешно пытались штурмовать Марьинку;

на временно занятых территориях россияне продолжают ущемлять права украинцев, нарушая нормы Международного гуманитарного права. Российские ДРГ похищают или силой забирают транспорт и одежду у местных жителей, угрожая расправой;

чтобы подавить сопротивление украинцев, российские оккупанты проводят фильтрационные мероприятия и ищут людей, связанных с воинской службой;

во временно занятых районах Луганской области противник использует здания и территорию образовательных учреждений и размещает там свои полевые госпитали, вооружение, боеприпасы и технику;

в некоторых населенных пунктах россияне пытаются имитировать выборы и незаконно « назначать» так называемые органы местного самоуправления из числа местных жителей, лояльных к оккупантам;

назначать» так называемые органы местного самоуправления из числа местных жителей, лояльных к оккупантам; украинские защитники продолжают удерживать оборонные рубежи, наносить противнику потери и постепенно освобождать населенные пункты от оккупантов.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 19 900 человек личного состава, 753 танка, 160 самолетов, 144 вертолета и не только.



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