На захваченных территориях оккупанты крадут одежду у украинцев и размещают технику возле школ — Генштаб

15 апреля, 19:26
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Башня российского танка, уничтоженного украинскими защитниками (Фото:93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook)

Башня российского танка, уничтоженного украинскими защитниками (Фото:93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook)

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В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 15 апреля, на 51-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

Главное из сводки Генштаба:

  • российские оккупанты не прекращают ракетные удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры и пытаются наступать на отдельных направлениях. Противник продолжает авиаудары по Мариуполю и частично блокирует Харьков;
  • на Донецком направлении оккупанты безуспешно пытались штурмовать Марьинку;
  • на временно занятых территориях россияне продолжают ущемлять права украинцев, нарушая нормы Международного гуманитарного права. Российские ДРГ похищают или силой забирают транспорт и одежду у местных жителей, угрожая расправой;
  • чтобы подавить сопротивление украинцев, российские оккупанты проводят фильтрационные мероприятия и ищут людей, связанных с воинской службой;
  • во временно занятых районах Луганской области противник использует здания и территорию образовательных учреждений и размещает там свои полевые госпитали, вооружение, боеприпасы и технику;
  • в некоторых населенных пунктах россияне пытаются имитировать выборы и незаконно «назначать» так называемые органы местного самоуправления из числа местных жителей, лояльных к оккупантам;
  • украинские защитники продолжают удерживать оборонные рубежи, наносить противнику потери и постепенно освобождать населенные пункты от оккупантов.
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https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/295482179431534
https://www.youtube.com/watch?v=Sg4KXSCd2Cg

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 19 900 человек личного состава, 753 танка, 160 самолетов, 144 вертолета и не только.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Генштаб ВСУ

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