Войска РФ обстреляли эвакуационные автобусы в Харьковской области, погибли семь человек, 27 — ранены 15 апреля, 13:36 Цей матеріал також доступний українською Женщина ожидает эвакуацию (иллюстративное изображение) (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Российские оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы вблизи пгт Боровая в Харьковской области, есть погибшие и раненые.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



«Точное количество погибших и пострадавших, обстоятельства и маршруты автобусов устанавливаются. По предварительным данным на этот момент, до 10 человек погибли в результате обстрела, еще до 30 — ранены», — сообщил пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

Видео дня

Позже появилось уточнение, что в результате обстрела погибли семь человек, еще 27 — получили ранения.

Слушайте подкаст на эту тему

Чубенко также отметил, что по этому факту следователи СО УСБУ в Харьковской области под процессуальным руководством облпрокуратуры начали досудебное расследование. Уголовное производство открыто по ч.2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) УК Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.