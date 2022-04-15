Войска РФ обстреляли эвакуационные автобусы в Харьковской области, погибли семь человек, 27 — ранены

15 апреля, 13:36
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Женщина ожидает эвакуацию (иллюстративное изображение) (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Женщина ожидает эвакуацию (иллюстративное изображение) (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

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Российские оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы вблизи пгт Боровая в Харьковской области, есть погибшие и раненые.

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Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Точное количество погибших и пострадавших, обстоятельства и маршруты автобусов устанавливаются. По предварительным данным на этот момент, до 10 человек погибли в результате обстрела, еще до 30 — ранены», — сообщил пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

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Позже появилось уточнение, что в результате обстрела погибли семь человек, еще 27 — получили ранения.

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Чубенко также отметил, что по этому факту следователи СО УСБУ в Харьковской области под процессуальным руководством облпрокуратуры начали досудебное расследование. Уголовное производство открыто по ч.2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) УК Украины.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Обстрел Харьковская область Война России против Украины

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