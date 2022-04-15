«Доказательство страшного преступления». Окровавленную игрушку с вокзала в Краматорске передадут в Гаагу 15 апреля, 17:49 Цей матеріал також доступний українською 8 апреля Россия нанесла два ракетных удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске (Фото:Роман Кулик via Facebook)

Министр внутренних дел Денис Монастырский передал в ООН окровавленную детскую игрушку с Краматорского вокзала. Теперь она станет доказательством военных преступлений РФ в Гааге.

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«Еще недавно эта игрушка принадлежала ребенку, а ребенок ей беззаботно играл в своем доме. Рядом были родные и близкие. Теперь эта игрушка — вещественное доказательство страшного военного преступления российских оккупантов, совершенного в результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска», — написал Монастырский в Facebook.

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Он уточнил, что вручил кризисному координатору ООН в Украине, Специальному представителю Генерального Секретаря ООН Амину Аваду, эту игрушку, чтобы он передал ее в Международный суд ООН в Гааге.

«Пусть окровавленная игрушка станет не только доказательством, но и символом неотвратимости наказания русских военных преступников. Пусть она также будет наглядным напоминанием всему цивилизованному миру о судьбах украинских детей, которых цинично и массово уничтожает Россия», — говорится в сообщении.

8 апреля Россия нанесла два ракетных удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где сотни мирных жителей ждали эвакуационные поезда. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты применили кассетные боеприпасы, ударив Точкой-У. Мир осудил атаку россиян в Краматорске.

Кириленко заявил, что в результате ракетного удара России по вокзалу погибли по меньшей мере 52 человека (в том числе дети), 109 — ранены.

Президент Владимир Зеленский заявил, что удар РФ по Краматорску будет одним из обвинений на трибунале по расследованию военных преступлений страны-агрессора.

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