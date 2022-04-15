Успехи на поле боя и санкции решают, сколько продлится война — Зеленский

15 апреля, 23:39
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Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

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Президент Владимир Зеленский в новом обращении заявил: то, сколько продлится война России против Украины, решается на двух направлениях — успехи украинских военных на поле боя и санкционное давление на страну-агрессора.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

Комментируя разные сроки окончания войны, которые публикуют СМИ, глава государства сказал, что у него больше информации о намерениях и возможностях российской армии, потенциале российской экономики и эмоциональном состоянии общества в РФ. Зеленский отметил, что это нужно учитывать, прежде чем говорить, сколько продлится война.

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«Успехи наших военных на поле боя действительно очень весомые, исторически значимые, но еще недостаточные, чтобы очистить нашу землю от оккупантов. Будем бить их больше. Санкции против России очень серьезные и экономически болезненные, но их еще недостаточно, чтобы российская военная машина осталась без средств для существования. Продвигаем более сильные и разрушительные. Именно на этих двух направлениях и решается, сколько продлится эта война», — добавил президент Украины.

https://www.youtube.com/embed/NPgOD5XWWTA

15 апреля телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил: госсекретарь США Энтони Блинкен заявил европейским союзникам, что, по мнению Вашингтона, война России против Украины может длиться до конца 2022 года.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Владимир Зеленский Война России против Украины

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