По гуманитарным коридорам 15 апреля эвакуировали более 2800 человек — Верещук 15 апреля, 18:43 Цей матеріал також доступний українською Украинцы, спасающиеся от российских обстрелов, на вокзале во Львове, 9 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров 15 апреля.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

В своем Telegram-канале Верещук сообщила:



за день удалось эвакуировать 2864 человека;

из Мариуполя и Бердянска на своем транспорте в Запорожье доехали 2494 человека: 363 — из Мариуполя и 2131 — из Запорожской области;

из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременной, Попасной и Горского Луганской области, несмотря на постоянные обстрелы, эвакуировали 370 человек.

Видео дня

Ранее начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что из Попасной удалось эвакуировать только три человека, а автомобиль выехал на полностью спущенных шинах. Российские оккупанты обстреливали город с самого утра.

15 апреля оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы вблизи пгт Боровая в Харьковской области, в результате погибли до десяти человек, до 30 — были ранены.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что россияне открыли огонь по двум автобусам, которые эвакуировали жителей из Старобельска Луганской области в Днепр. Есть погибшие и раненые, подробности устанавливаются.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.