По гуманитарным коридорам 15 апреля эвакуировали более 2800 человек — Верещук

15 апреля, 18:43
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Украинцы, спасающиеся от российских обстрелов, на вокзале во Львове, 9 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Украинцы, спасающиеся от российских обстрелов, на вокзале во Львове, 9 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

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Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров 15 апреля.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

В своем Telegram-канале Верещук сообщила:

  • за день удалось эвакуировать 2864 человека;
  • из Мариуполя и Бердянска на своем транспорте в Запорожье доехали 2494 человека: 363 — из Мариуполя и 2131 — из Запорожской области;
  • из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременной, Попасной и Горского Луганской области, несмотря на постоянные обстрелы, эвакуировали 370 человек.
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Ранее начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что из Попасной удалось эвакуировать только три человека, а автомобиль выехал на полностью спущенных шинах. Российские оккупанты обстреливали город с самого утра.

15 апреля оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы вблизи пгт Боровая в Харьковской области, в результате погибли до десяти человек, до 30 — были ранены.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что россияне открыли огонь по двум автобусам, которые эвакуировали жителей из Старобельска Луганской области в Днепр. Есть погибшие и раненые, подробности устанавливаются.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Эвакуация Гуманитарный коридор Ирина Верещук Война России против Украины

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