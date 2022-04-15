В первые дни войны. Мне советовали фактически сдаться тирании — Зеленский 15 апреля, 00:48 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что вопрос гарантий безопасности для Украины и Европы больше никогда не будет риторическим.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в первые дни российского вторжения многие советовали ему выехать из страны. Об этом он заявил в своем ночном видеообращении.

Видео дня

«Я помню первый день вторжения Российской Федерации. Я помню, что мне говорили 24 февраля, в том числе и сильные мира сего. Мягко говоря, никто не был уверен в том, что мы выстоим. Все сочувствовали, многие советовали покинуть страну. Советовали фактически сдаться тирании», — заявил президент.

По словам президента, эти люди не знали, насколько украинцы смелые.

«Насколько мы ценим свободу, нашу возможность жить так, как этого хотим именно мы, а не люди, управляющие так, что их армия впервые в жизни видит унитазы разве что на оккупированной территории и ворует домой даже обычную бытовую технику», — добавил Зеленский.

Также Зеленский подчеркнул, что оккупанты будут отвечать за все, что сделали в Украине и против украинцев.

«Они будут отвечать за Бучу, за Краматорск, Волноваху, Ахтырку, Гостомель и Бородянку. За Изюм, Мариуполь и все другие наши города и общины Украины, которые российская армия отбросила на 80 лет назад. В то страшное время, о котором все в мире говорили „никогда снова“. Вот оно снова. Вот оно сейчас», — подчеркнул президент.



Президент отметил, что Украина сделает все, чтобы это было действительно в последний раз. Он добавил, что вопрос гарантий безопасности для Украины и Европы больше никогда не будет риторическим.

Украинские и западные официальные лица ранее заявляли, что после поражения в Киевской области российские оккупанты готовятся к наступлению на востоке Украины, чтобы попытаться установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями.

Россия постоянно обстреливает Донецкую и Луганскую области, уничтожая жилые дома, больницы, школы и детские сады. По данным Генштаба ВСУ, сейчас основные усилия оккупантов сосредоточены на попытках установить контроль над Попасной, Рубежным, Северодонецком и Славянском.

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