Россия навсегда проиграла Украину — Зеленский 16 апреля, 00:27 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:ОПУ)

Украинский народ не воспринимает Россию, но она этого не понимает.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе видеообращения.

Он отметил, что в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей российские военные продолжают террор против мирных жителей.

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«Ищут всех, кто когда-либо был связан с украинской армией или государственными структурами. Оккупанты думают, что им это как-то упростит контроль над территорией. Но они очень ошибаются. Они обманывают сами себя. Проблема оккупантов не в том, что их не воспринимают какие-то активисты, ветераны или журналисты. Проблема России в том, что ее не воспринимает — и никогда уже не будет воспринимать — весь украинский народ. Россия навсегда проиграла Украину. Да что там говорить — весь мир проиграла. Нигде ее уже не будут воспринимать», — заявил Зеленский.

Он добавил, что жестокость, с которой российские войска пытаются завоевать украинские территории, «лишь добивает даже минимальные шансы этих территорий и этих людей хоть когда-нибудь в будущем иметь какие-либо связи с этим государством».

«Возможно, где-то в России за жестокость и уважают. Но в Украине за жестокость презирают. И наказывают. И это обязательно», — сказал президент Украины.

Суббота, 16 апреля — 52-й день обороны Украины в полномасштабной войне, которую ведет Россия.

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