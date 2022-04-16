Зеленский попросил Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма — СМИ 16 апреля, 01:49 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Al Drago)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма, что является одной из самых серьезных санкций в арсенале США.

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Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

По словам собеседников, Зеленский озвучил эту просьбе в ходе недавнего телефонного разговора.

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Байден не давал согласия на какие-либо конкретные действия во время разговора, но сказал своему украинскому коллеге, что готов изучить ряд предложений по усилению давления на Москву, добавили источники.

Даже во время холодной войны Вашингтон не признал Советский Союз государством-спонсором терроризма.

Такая мера может иметь ряд последствий, включая введение экономических санкций против десятков других стран, которые продолжают вести дела с Россией, замораживание активов РФ в Соединенных Штатах, включая недвижимость, и запрет на экспорт.

«Включение России в список государств-спонсоров терроризма было бы ядерной экономической опцией», — считает Джейсон Блазакис, бывший сотрудник Госдепартамента США.

В этот список сейчас входят Северная Корея, Сирия, Куба и Иран.

12 апреля Джо Байден впервые дал понять, что российский диктатор Владимир Путин совершает геноцид в Украине.

Также, отвечая на вопросы журналистки, глава Белого дома заявил, что готов посетить Украину.

В последний раз у президентов Украины и США был телефонный разговор в среду 13 апреля.



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