В Харьковской области уничтожили российский вертолет Ка-52 и «покрошили» группу эвакуации — фото 15 апреля, 12:51 Цей матеріал також доступний українською Вертолет был сбит бойцами 93-й ОМБр (Фото:Воздушные силы ВСУ)

В ночь на пятницу, 15 апреля, украинские военные уничтожили в Харьковской области российский боевой вертолет Ка-52 Аллигатор.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

«Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады приземлили Ка-52 орды и покрошили тех, кто пытался забрать пилотов. Сгорели и пилоты, и спасатели», — рассказали украинские защитники, обнародовав фото с места падения российского вертолета.

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