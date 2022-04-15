В Харьковской области уничтожили российский вертолет Ка-52 и «покрошили» группу эвакуации — фото
Вертолет был сбит бойцами 93-й ОМБр (Фото:Воздушные силы ВСУ)
В ночь на пятницу, 15 апреля, украинские военные уничтожили в Харьковской области российский боевой вертолет Ка-52 Аллигатор.
Война России против Украины — главные события 15 апреля
Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
«Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады приземлили Ка-52 орды и покрошили тех, кто пытался забрать пилотов. Сгорели и пилоты, и спасатели», — рассказали украинские защитники, обнародовав фото с места падения российского вертолета.
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