С начала полномасштабного вторжения России из Украины выехали около 5 млн человек 15 апреля, 06:42 Цей матеріал також доступний українською 4 736 471 человек покинули страну из-за войны (Фото:REUTERS/Jorge Duenes//File Photo)

С начала полномасштабного вторжения России в Украину из Украины выехали около 5 млн человек. 90% выехавших это женщины и дети.

Об этом говорится в отчете Агентства ООН по делам беженцев.



Война России против Украины — главные события 14 апреля



Новая статистика за 14 апреля УВКБ ООН показывает, что 4 736 471 человек покинули страну из-за войны.

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В ООН сообщили, что 90 процентов сбежавших от войны составляют женщины и дети, поскольку мужчинам призывного возраста запрещено покидать Украину.

Накануне в ООН заявили, что война в Украине, начатая Россией, может привести более 1/5 человечества к нищете, нужде и голоду в масштабах, невиданных десятилетиями.

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