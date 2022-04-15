С начала полномасштабного вторжения России из Украины выехали около 5 млн человек

15 апреля, 06:42
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4 736 471 человек покинули страну из-за войны (Фото:REUTERS/Jorge Duenes//File Photo)

4 736 471 человек покинули страну из-за войны (Фото:REUTERS/Jorge Duenes//File Photo)

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину из Украины выехали около 5 млн человек. 90% выехавших это женщины и дети.

Об этом говорится в отчете Агентства ООН по делам беженцев.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Новая статистика за 14 апреля УВКБ ООН показывает, что 4 736 471 человек покинули страну из-за войны.

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В ООН сообщили, что 90 процентов сбежавших от войны составляют женщины и дети, поскольку мужчинам призывного возраста запрещено покидать Украину.

Накануне в ООН заявили, что война в Украине, начатая Россией, может привести более 1/5 человечества к нищете, нужде и голоду в масштабах, невиданных десятилетиями.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Беженцы Российская агрессия Война России против Украины

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