В Бородянке начали восстанавливать доступ к интернету

16 апреля, 06:45
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Как выглядит освобожденная Бородянка (Фото:Кадр видео Сухопутные войска ВС Украины)

Как выглядит освобожденная Бородянка (Фото:Кадр видео Сухопутные войска ВС Украины)

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В Бородянке в Киевской области специалисты восстановили волоконно-оптическую линию связи. Это позволило начать работы по обеспечению абонентов доступом к интернет-сети.

Об этом сообщили в Госспецсвязи.

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Отмечается, что инженеры Vodafone обеспечили восстановление покрытия в Любимовке, Заворичах, Неграшах, Звонкове в Киевской области. Также связь появилась в терминале А Аэропорта Борисполь, а в Киеве заработали шесть дополнительных базовых станций. В Николаевской связи связь вернулась в Парутино, Дмитровку и Днепровское.

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После продолжительного разминирования города Бородянка общим трудом Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) при Госспецвязи, провайдерах и операторах удалось восстановить волоконно-оптическую линию связи. Теперь ремонтные бригады могут начать работы по обеспечению доступа к интернет-сети абонентов Датагруп и Киевстар.

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«Продолжаются работы по всей Украине по резервированию средств, которые позволяют гражданам бесперебойно дозвониться в спецслужбы. Специалисты оператора Lifecell и Vodafone обеспечили переадресации звонков на 101 и 112 в Ровенской, Харьковской и Днепропетровской областях и в городах Днепр и Харьков. Благодаря этому, местные жители всегда могут рассчитывать на помощь спасателей», — говорится в сообщении.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Киевстар Интернет Война России против Украины Бородянка

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