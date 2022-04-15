В Мариуполе оккупанты запрещают хоронить погибших и проводят эксгумацию тел — горсовет 15 апреля, 10:03 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты начали эксгумацию тел погибших, которых хоронили во дворах (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Мариуполе российские оккупанты запрещают хоронить погибших и начали процесс эксгумации тел мирных жителей, которые были похоронены во дворах домов.

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«Новый уровень „зачисток“ от оккупантов. Как сообщили находящиеся в городе мариупольцы, российские войска начали процесс эксгумации тел, которые до этого были похоронены во дворах жилых домов. Более того, оккупанты запрещают захоронение убитых ими же людей», — сообщили в горсовете Мариуполя.

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Там уточнили, что в каждом дворе оккупанты поставили своего смотрителя, который не дает возможности мариупольцам придать земле своих умерших родных или знакомых.

«Зачем проводится эксгумация и куда будут направлены тела, неизвестно. Учитывая, что украинская разведка зафиксировала в Мариуполе 13 мобильных крематориев, можно допустить, что российские оккупационные войска пытаются всеми способами заместить следы своих военных преступлений в нашем городе», — резюмировали там.

Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. Многие не могут найти своих родных, которые остались в городе с момента полномасштабного вторжения России и блокады оккупантами. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах. Могилы также появились во дворах жилых домов и на улицах города.

По последним данным, в городе погибли около 10 тысяч мирных жителей.

Некоторые районы Мариуполя контролируются российскими оккупантами. Они обстреливают город с земли, воздуха и моря.

Президент Владимир Зеленский говорил, что оборона Мариуполя позволяет удерживать позиции украинских войск на востоке государства, благодаря этому у Украины более твердые позиции на переговорах с Россией.

В городе остается около 100 тысяч мирных жителей, которые не могут уехать из-за действий армии РФ. Оккупанты не прекращают обстрелы даже после договоренностей о гуманитарных коридорах. Часть мариупольцев силой вывозят на территорию подконтрольной РФ «ДНР» или России.

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