Несмотря на протест УГКЦ. Украинка и россиянка совместно пронесли крест в присутствии папы Франциска 16 апреля, 03:50 Цей матеріал також доступний українською В УГКЦ выступали против того, что украинка и россиянка вместе несли крест (Фото:Vatican News / YouTube)

15 апреля у римского Колизея прошел традиционный Крестный путь во главе с папой Франциском. В ходе церемонии уроженки Украины и России Ирина и Альбина совместно пронесли процессионный крест, хотя УГКЦ эту идею раскритиковала.

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Радио Ватикана (Vatican News) сообщает, что Крестный путь прошел после двухлетнего перерыва из-за пандемии.

Богослужение Крестного пути — традиционное католическое богослужение, которое состоит из 14 стояний, представляющих собой воспоминание эпизодов крестного пути Иисуса Христа.

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Традиционное шествие вызвало споры, когда стало известно, что в нем совместно примут участие украинка и россиянка. Глава Украинской грекокатолической церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук) назвал эту идею «несвоевременной, двусмысленной и не учитывающей контекст военной агрессии России против Украины».

«Для греко-католиков Украины тексты и жесты ХІІІ стации этой Крестной дороги непонятны и даже оскорбительны, особенно в контексте ожидаемого второго, еще более кровавого наступления российских войск на наши города и села», — заявил он 12 апреля.

В результате текст XIII стояния сократили.

«Во время XIII стояния, посвященного размышлениям о смерти Иисуса на Голгофе, крест несли украинка Ирина и россиянка Альбина. Женщины живут в Италии около 20 лет и вместе работают в отделении паллиативной помощи, помогая пациентам, которым, на первый взгляд, уже ничем нельзя помочь. Текст этого предпоследнего стояния Крестного пути был изменен и звучал следующим образом: «Перед лицом смерти молчание красноречивее слов. Поэтому пребудем в молитвенном безмолвии, и пусть каждый из нас в своем сердце помолится о мире на всей земле», — сообщило Радио Ватикана.

Директор Зала печати Ватикана Маттео Бруни заявил, что «это было намеренное изменение, которое ограничило текст до минимума, чтобы положиться на молитву в молчании».

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш отметил, что в изначальном варианте текста был, в частности, пропагандистский тезис о «братских народах».

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