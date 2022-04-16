Россия высылает из страны 18 дипломатов 16 апреля, 06:31 Цей матеріал також доступний українською МИД РФ (Фото:Фото: oarranzli/Flickr)

18 сотрудников представительства ЕС в России объявлены персонами нон грата и должны покинуть территорию РФ в ближайшее время.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

15 апреля в МИД России вызвали главу представительства ЕС в РФ Маркуса Эдерера. Ему «выражен решительный протест по поводу необоснованного объявления 5 апреля persona nоn grata 19 сотрудников Постоянного представительства Российской Федерации при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии», говорится в сообщении.

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Страны Запада массово высылают российских дипломатов из-за полномасштабной войны РФ против Украины. Meduza пишет, что персонами нон грата уже объявлены более 200 работников российских дипмиссий.

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