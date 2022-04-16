Россия высылает из страны 18 дипломатов

16 апреля, 06:31
Цей матеріал також доступний українською
МИД РФ (Фото:Фото: oarranzli/Flickr)

МИД РФ (Фото:Фото: oarranzli/Flickr)

Поддержи НВ

18 сотрудников представительства ЕС в России объявлены персонами нон грата и должны покинуть территорию РФ в ближайшее время.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

15 апреля в МИД России вызвали главу представительства ЕС в РФ Маркуса Эдерера. Ему «выражен решительный протест по поводу необоснованного объявления 5 апреля persona nоn grata 19 сотрудников Постоянного представительства Российской Федерации при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии», говорится в сообщении.

Видео дня

Страны Запада массово высылают российских дипломатов из-за полномасштабной войны РФ против Украины. Meduza пишет, что персонами нон грата уже объявлены более 200 работников российских дипмиссий.

Читайте также:
Редактор: Татьяна Литвинчук

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   МИД России Дипломаты Персоны нон грата Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X