Россия высылает из страны 18 дипломатов
МИД РФ (Фото:Фото: oarranzli/Flickr)
18 сотрудников представительства ЕС в России объявлены персонами нон грата и должны покинуть территорию РФ в ближайшее время.
Война России против Украины — главные события 16 апреля
Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.
15 апреля в МИД России вызвали главу представительства ЕС в РФ Маркуса Эдерера. Ему «выражен решительный протест по поводу необоснованного объявления 5 апреля persona nоn grata 19 сотрудников Постоянного представительства Российской Федерации при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии», говорится в сообщении.
Страны Запада массово высылают российских дипломатов из-за полномасштабной войны РФ против Украины. Meduza пишет, что персонами нон грата уже объявлены более 200 работников российских дипмиссий.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.