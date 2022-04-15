«Силы природы на стороне Украины». Войска РФ не смогли эвакуировать экипаж крейсера Москва из-за шторма — ГПСУ

15 апреля, 22:33
Цей матеріал також доступний українською
Крейсер Москва (Фото:REUTERS/Yoruk Isik)

Крейсер Москва (Фото:REUTERS/Yoruk Isik)

Поддержи НВ

Оккупантам не удалось эвакуировать экипаж затонувшего крейсера Москва, заявила пресс-секретарь морской охраны погранслужбы Украины Наталья Гуменюк. Об этом сообщает ВВС.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

«Попадание привело к детонации боекомплекта — и началась борьба за живучесть. Мы наблюдали за тем, как другие корабли пытались оказать помощь, но даже силы природы были на стороне Украины», — сказала она.

Видео дня

Она уточнила: шторм не позволял провести спасательную операцию или эвакуировать экипаж. Также, по ее словам, поражения корабля настолько серьезные, что боеспособность корабля была утеряна.

Читайте также:

Церемония прощания с крейсером Москва (Фото:Reuters) «Кораблю и морякам». В оккупированном Севастополе «похоронили» крейсер Москва

13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун.

В Минобороны страны-агрессора признали, что ракетный крейсер Москва затонул. Оккупанты заявляли, что экипаж затонувшего крейсера был эвакуирован, не уточняя, сколько человек на нем находилось.

Журнал Forbes отмечает, что — это самая дорогая военная потеря РФ с начала войны с Украиной. Издание оценило стоимость крейсера в 750 млн долларов.

Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Ракетный корабль Война в Украине Крейсер Москва

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X