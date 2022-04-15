«Силы природы на стороне Украины». Войска РФ не смогли эвакуировать экипаж крейсера Москва из-за шторма — ГПСУ 15 апреля, 22:33 Цей матеріал також доступний українською Крейсер Москва (Фото:REUTERS/Yoruk Isik)

Оккупантам не удалось эвакуировать экипаж затонувшего крейсера Москва, заявила пресс-секретарь морской охраны погранслужбы Украины Наталья Гуменюк. Об этом сообщает ВВС.

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«Попадание привело к детонации боекомплекта — и началась борьба за живучесть. Мы наблюдали за тем, как другие корабли пытались оказать помощь, но даже силы природы были на стороне Украины», — сказала она.

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Она уточнила: шторм не позволял провести спасательную операцию или эвакуировать экипаж. Также, по ее словам, поражения корабля настолько серьезные, что боеспособность корабля была утеряна.

13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун.

В Минобороны страны-агрессора признали, что ракетный крейсер Москва затонул. Оккупанты заявляли, что экипаж затонувшего крейсера был эвакуирован, не уточняя, сколько человек на нем находилось.

Журнал Forbes отмечает, что — это самая дорогая военная потеря РФ с начала войны с Украиной. Издание оценило стоимость крейсера в 750 млн долларов.

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