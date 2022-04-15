Евросоюз увязал запрет на российскую нефть с выборами во Франции — NYT 15 апреля, 03:23 Цей матеріал також доступний українською Марин Ле Пен призналась, что просила деньги у российского диктатора Владимира Путина на предыдущую президентскую кампанию (Фото:newsweek.com)

Евросоюз связал эмбарго на российскую нефть с датой второго тура выборов во Франции, который пройдет 24 апреля. Европейские чиновники опасаются, что рост цен на топливо может сыграть на руку Марин Ле Пен.

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В Евросоюзе обсуждают поэтапное введение эмбарго на российскую нефть, но какие-либо конкретные предложения будут вынесены после второго тура президентских выборов во Франции. Об этом пишет The New York Times.

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Европейские чиновники опасаются, что рост цен на заправках подпитает кандидата-популиста Марин Ле Пен и навредит шансам на повторное избрание президента Франции Эмманюэля Макрона. Второй тур президентских выборов состоится 24 апреля этого года.

Эмбарго на нефть может быть введено по той же схеме, что и эмбарго на уголь, введенное в рамках пятого санкционного пакета Евросоюза. Как отмечает издание, сроки так же важны, как и детали запрета, поскольку Россия готовит новое наступление на востоке Украины.

По словам анонимных собеседников издания среди официальных лиц и дипломатов, растет ощущение того, что мера будет принята даже в отсутствие так называемого триггера — еще одного важного события вроде данных о массовых убийствах украинцев в Буче. Однако, отмечается, что событие такого типа может продвинуть решение вперед.

«Я ожидаю, что ЕС будет уклоняться от определения конкретных триггеров, из-за продолжающейся эскалации со стороны России на востоке Украины и разоблачений из Бучи и других мест, которые продолжают стимулировать ужесточение европейской позиции. Любые другие крупные катастрофы, просто добавят больше импульса реакции ЕС», — отметил директор консалтинговой компании Eurasia Group Эмре Пекер.

Отмечается, что поэтапный отказ позволит Германии, которая больше других стран ЕС зависит от российского топлива, адаптироваться к новым условиям.

Как пишет NYT, в графике постепенного отказа от российской нефти будут разделения по типам нефтепродуктов и методам доставки.

14 апреля, министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковэни заявил в ходе визита в Киев, что Ирландия выступает за введение Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций против страны-агрессора.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что шестой пакет санкций против России будет включать "пункт о нефти".

Bloomberg Economics прогнозирует, что в этом году Россия заработает $321 млрд на экспорте энергоносителей, что более чем на треть больше, чем в 2021 году.

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