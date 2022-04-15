«Связь с Русью сожжена». Зеленский назвал ордынцами российских военных 15 апреля, 01:37 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/)

Президент Владимир Зеленский впервые отверг тезис об общих «исторических корнях» украинцев и россиян. Этот нарратив повторяют российские пропагандисты и российский диктатор Владимир Путин.

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«Древний Чернигов. Которому больше тысячи лет. Который видел столько войн и столько захватчиков, что хотя бы в XXI веке заслуживал мир и спокойствие. Но… Пришла Россия. Пришла с наихудшим, что Чернигов переживал за все время с Х века. Со времен той Руси, на связь с которой Россия когда-то претендовала. Теперь и этот миф сожжен. Русь не разрушала бы себя. С ней это делали чужаки. Ордынцы и другие захватчики. Вот кто пришел сегодня на нашу землю. И воюют они так же ради грабежа и издевательств», — сказал Зеленский в видеообращении.

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