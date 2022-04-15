В Скадовске оккупанты сняли флаг Украины со здания горсовета, исполком не будет работать с врагом — мэр
В Скадовске оккупанты сняли флаг Украины со здания горсовета (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В пятницу, 15 апреля, в городе Скадовск Херсонской области оккупанты сняли флаги Украины со здания городского совета и флагштока в центре города и прицепили свои триколоры.
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Об этом сообщил мэр города Александр Яковлев.
«Тем самым они говорят, что в дальнейшем они несут полную ответственность за все, что происходит в городе и общине», — написал мэр.
По его словам, Скадовский городской совет не будет сотрудничать с оккупантами.
«Поэтому с сегодняшнего дня ни один работник исполкома не будет работать в здании под вражеским флагом», — написал он.
Яковлев заявил, что «независимо от внешних обстоятельств и пребывания в должности наше служение Украине, родному городу и своей общине продолжается».
«Какие флаги не вешали бы захватчики на зданиях и площадях, они никогда не смогут заменить цвета наших желтых полей и голубого неба. Эти цвета в сердце каждого украинца», — написал он.
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