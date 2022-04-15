В Киев каждый день возвращаются 40—50 тысяч человек — КГГА 15 апреля, 16:11 Цей матеріал також доступний українською Киев 7 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Joseph Campbell)

В Киев каждый день возвращаются 40−50 тысяч жителей, заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник в эфире всеукраинского телемарафона.

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«Каждый день возвращается много, мы видим это по очередям на въезд в Киев. Если говорить по цифрам, то это около 40−50 тысяч человек, [которые] ежедневно заезжают в Киев», — рассказал он.



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По словам Поворозника, основные проблемы, которые возникают в связи с этим, — транспортные, потому что столицу больше месяца готовили к обороне, и фортификационные сооружения и блокпосты усложняют движение транспорта. Логистических проблем — с едой или товарами первой необходимости — нет, добавил он.

Киевский городской голова Виталий Кличко ранее призывал горожан не спешить возвращаться в столицу — до сих пор существует большая угроза ракетных обстрелов. В освобожденной от российских оккупантов Киевской области продолжается разминирование территорий.

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