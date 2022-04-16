Посол Франции вернулся в Киев из Львова

16 апреля, 03:20
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Этьен де Понсен и Владимир Зеленский в 2019 году (Фото:president.gov.ua)

Этьен де Понсен и Владимир Зеленский в 2019 году (Фото:president.gov.ua)

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В Киев вернулся посол Франции Этьен де Понсен. Над зданием посольства снова подняли французский флаг рядом с флагом ЕС.

Об этом сообщил телеканал BFMTV.

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«Киев не покорили, Украина выстояла, и мы хотим быть как можно ближе к украинским властям, чтобы оказывать поддержку и выражать солидарность», — отметил Этьен де Понсен.

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Посольство Франции было временно передислоцировано во Львов из Киева в начале марта из-за полномасштабного вторжения России.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Посол Франция Война России против Украины

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