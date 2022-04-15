Сегодня в Украине согласовано девять гуманитарных коридоров: Верещук озвучила маршруты

15 апреля, 10:52
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В Украине продолжают эвакуацию из городов, где идут бои (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В Украине продолжают эвакуацию из городов, где идут бои (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

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На пятницу, 15 апреля, в Украине запланированы девять гуманитарных коридоров для эвакуации населения.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Людей будут вывозить из Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Эвакуация будет проходить по следующим маршрутам:

  • из Мариуполя, Бердянска, Токмака и Энергодара в Запорожье на собственном транспорте.
  • из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Рубежного и села Горске — в Бахмут. Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск.

29 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа «специальной военной операции» выполнены, поэтому ВС РФ сосредоточит усилия на «освобождении Донбасса».

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После этого значительно усилились обстрелы украинских городов в Луганской и Донецкой областях. Оккупанты пытаются окружить украинских военных в зоне ООС.

Людей из Донецкой и Луганской областей призвали эвакуироваться.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Мариуполь Эвакуация Луганская область Война России против Украины

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