Крейсер Москва. Эксперт предположил, что на борту судна могли быть ядерные боеголовки к ракетам 15 апреля, 05:32 Цей матеріал також доступний українською Крейсер Москва (Фото:REUTERS/Roy Madhur)

На борту затонувшего крейсера Москва могли быть две ядерные боеголовки к крылатым ракетам.

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На борту затонувшего российского крейсера Москва предположительно могли находиться две ядерные боеголовки.

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Об этом у себя в Facebook предположил руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

«Друзья, специалисты говорят, что по штату на борту крейсера Москва есть 2 ядерные боеголовки к крылатым ракетам», — заявил Клименко.

Также он подчеркнул, что этот крейсер являлся носителем ядерного оружия.

«Где эти боеголовки? Где они были при взрыве боезапаса? Где точка на карте? Координаты? — Это компетенции СБ ООН, МАГАТЭ», — добавил эксперт.

Он добавил, что к рассмотрению этой ситуации должны «немедленно присоединиться» прибрежные государства Черного моря — Турция, Румыния, Болгария, Грузия.

Напомним, что вечером 14 апреля в Минобороны РФ признало затопление крейсера Москва.

До этого начальник Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что крейсер Москва догорает в Черном море.

13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. В минобороны страны-агрессора заявили, что на крейсере в результате пожара «сдетонировал боекомплект», не уточняя подробности.

Главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко заявил, что на крейсере было 16 крылатых ракет.

В Оперативном командовании Юг заявили, что после ракетных ударов крейсер перевернулся и начал тонуть. В Пентагоне сообщали, что в результате взрыва крейсер был значительно поврежден, но «мог идти своим ходом».

По данным журнала Forbes Украина, это самая дорогая военная потеря РФ за время войны с Украиной. Издание оценило стоимость крейсера в 750 млн долларов.

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