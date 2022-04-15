Крейсер Москва. Эксперт предположил, что на борту судна могли быть ядерные боеголовки к ракетам

15 апреля, 05:32
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Крейсер Москва (Фото:REUTERS/Roy Madhur)

Крейсер Москва (Фото:REUTERS/Roy Madhur)

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На борту затонувшего крейсера Москва могли быть две ядерные боеголовки к крылатым ракетам.

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На борту затонувшего российского крейсера Москва предположительно могли находиться две ядерные боеголовки.

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Об этом у себя в Facebook предположил руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

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«Друзья, специалисты говорят, что по штату на борту крейсера Москва есть 2 ядерные боеголовки к крылатым ракетам», — заявил Клименко.

Также он подчеркнул, что этот крейсер являлся носителем ядерного оружия.

«Где эти боеголовки? Где они были при взрыве боезапаса? Где точка на карте? Координаты? — Это компетенции СБ ООН, МАГАТЭ», — добавил эксперт.

Он добавил, что к рассмотрению этой ситуации должны «немедленно присоединиться» прибрежные государства Черного моря — Турция, Румыния, Болгария, Грузия.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4741459019316607&id=100003576664760&__cft__[0]=AZU4ffKYdGdpUGx_SVX1ZxDFyw6xz-AMKbITYhYU93hNXatTbsYnax9J6bJ0gVb3DdvQnNRPaYFPswOxs6J3UWzBTMSRUEtN39wclstLIGi8lZKBRmGIM8q8xTNvlm0wuGU&__tn__=%2CO%2CP-R

Напомним, что вечером 14 апреля в Минобороны РФ признало затопление крейсера Москва.

До этого начальник Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что крейсер Москва догорает в Черном море.

13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. В минобороны страны-агрессора заявили, что на крейсере в результате пожара «сдетонировал боекомплект», не уточняя подробности.

Главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко заявил, что на крейсере было 16 крылатых ракет.

В Оперативном командовании Юг заявили, что после ракетных ударов крейсер перевернулся и начал тонуть. В Пентагоне сообщали, что в результате взрыва крейсер был значительно поврежден, но «мог идти своим ходом».

По данным журнала Forbes Украина, это самая дорогая военная потеря РФ за время войны с Украиной. Издание оценило стоимость крейсера в 750 млн долларов.

Редактор: Люба Балашова

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Теги:   Черное море Ракеты Флот Черноморский флот РФ Ядерная боеголовка Война России против Украины Крейсер Москва

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