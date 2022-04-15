Блинкен сообщил союзникам в Европе, что война в Украине может продлиться до конца 2022 года — CNN 15 апреля, 15:59 Цей матеріал також доступний українською Украинский флаг в Мариуполе, где оккупанты уничтожили 95% зданий (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил европейским союзникам, что, по мнению Вашингтона, война России против Украины может длиться до конца 2022 года, пишет CNN со ссылкой на источники.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

По словам одного из собеседников издания, Блинкен «обсуждал со своими коллегами озабоченность тем, что конфликт может затянуться, но все его разговоры крутились вокруг того, как лучше остановить его как можно быстрее».

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Чиновники говорят, что трудно точно предсказать, как долго может продолжаться война.

По словам некоторых из них, нет никаких признаков того, что конечные цели российского диктатора Владимира Путина изменились. Есть также сомнения в том, что он будет вести дипломатические переговоры, если только не столкнется с военным поражением.

Накануне советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что боевые действия в Украине будут «затяжными». Он также считает, что боевые действия будут продолжаться «месяцами или даже больше».

Россия напала на Украину 24 февраля. 15 апреля — 51-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

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На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.



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