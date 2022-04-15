Из-за нехватки средств и комплектующих. В России останавливается производство новых танков — украинская разведка 15 апреля, 17:15 Цей матеріал також доступний українською Российские танки (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На российском Уралвагонзаводе останавливается производство новой техники, в том числе танков Т-90 и Т-14 (Армата).

Война России против Украины — главные события 15 апреля

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Уралвогонзавод в Нижнем Тагиле — это российский производитель бронетехники, в первую очередь — основного танка РФ Т-72.



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С начала войны в Украине предприятие столкнулось с многочисленными финансовыми проблемами. Увеличение процентных ставок по кредитам, отсутствие средств для обслуживания валютных кредитов, повышение цен и материалы и комплектующие (в частности, бронированная сталь) — эти и другие проблемы значительно усложнили производство большинства видов военной техники.

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Сейчас на заводе пытаются преодолеть кризис, возникший в результате введенных санкций, отмечают украинские разведчики.

«Несмотря на широко разрекламированное „импортозамещение“, РФ не может самостоятельно продолжать выпуск высокотехнологичного оружия без продолжения поставок импортных комплектующих. Следовательно, завод вынужден искать решение финансовых проблем, в том числе требуя стопроцентной подписки по государственным контрактам», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что основное направление работы предприятия — ремонт поврежденной в войне с Украиной военной техники.

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