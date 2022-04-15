С завтрашнего дня Укрзализныця возобновит сообщение с Черниговом и областью 15 апреля, 14:34 Цей матеріал також доступний українською Поезд Укрзализныци (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

С 16 апреля Укрзалізниця возобновляет железнодорожное сообщение с деблокированным от российских оккупантов Черниговом и рядом населенных пунктов области.



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Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

В Чернигов будет ездить региональный дизель-поезд № 894/893. Он отправляется из Чернигова в 07:00 и прибывает на станцию Киев-Пассажирский в 11:06. В обратном направлении поезд будет отправляться в 15:18 и прибывать в Чернигов в 19:20.

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Дизель-поезд будет делать остановки на станциях Муравейка, им. Бориса Олейника, Вересоч, Вертиевка, Нежин, Носовка, Кобыжчи, Бобровица, Заворичи, Бобрик, Бровары, Дарница, Выдубичи, Киев-Демеевский и Протасов Яр.

Отмечается, что на маршруте будут сначала курсировать дизель-поезда польского производителя Pesa, позже — современные пассажирские вагоны на локомотивной тяге.

«Постепенно восстанавливаем железнодорожное сообщение с освобожденными от оккупации и блокады городами. В частности, уже возобновили железнодорожное сообщение с Сумской областью, теперь на очереди Черниговская область. Возобновление миграции населения между городами означает, что наша экономика начинает работать, мы становимся сильнее», — отметил глава правления Укрзалізниці Александр Камышин.

Для возобновления движения в Чернигов железнодорожникам в сжатые сроки пришлось отремонтировать ряд инфраструктурных объектов, поврежденных войсками РФ. Это, в частности, около 300 км путей, городов на станции Заворичи и на перегоне Липов Рог — Вертиевка, путепровод в Нежине. Также в направлении восстановлены устройства СЦБ и связи. На участке Бровары — Нежин — Чернигов восстановлена контактная сеть, на остальных участок работы еще продолжается.

Кроме того, Укрзалізниця возобновляет с 16 апреля движение пригородных поездов Дарница — Нежин. Первый поезд из Нежина будет отправляться в 06:00 и прибывать на железнодорожную станцию Дарница (Киев) в 08:45. Следующий поезд отправится из Нежина в 12:15 и прибывает в Киев в 15:00. В обратном направлении поезда будут отправляться из Дарницы в 09:00 и 17:17, прибывать в Нежин в 11:45 и 20:00 соответственно.

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