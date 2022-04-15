Оккупанты бьют почти по всем населенным пунктам Донецкой области вдоль линии фронта — ОГА
Под ударами оккупантов почти все населенные пункты Донецкой области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Под ударами оккупантов находятся почти все населенные пункты Донецкой области вдоль линии фронта, сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.
Война России против Украины — главные события 15 апреля
«Россияне уничтожают Донетчину! Под ударами российской вооруженной орды — практически все населенные пункты Донецкой области вдоль линии фронта», — написал он.
По его словам, один из примеров — Марьинская община.
«Все восемь лет российско-украинской войны она страдала от российских обстрелов, а с начала широкомасштабного вторжения находится фактически под непрерывным огнем», — написал он.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.