Оккупанты бьют почти по всем населенным пунктам Донецкой области вдоль линии фронта — ОГА 15 апреля, 14:04 Цей матеріал також доступний українською Под ударами оккупантов почти все населенные пункты Донецкой области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Под ударами оккупантов находятся почти все населенные пункты Донецкой области вдоль линии фронта, сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

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«Россияне уничтожают Донетчину! Под ударами российской вооруженной орды — практически все населенные пункты Донецкой области вдоль линии фронта», — написал он.

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По его словам, один из примеров — Марьинская община.

«Все восемь лет российско-украинской войны она страдала от российских обстрелов, а с начала широкомасштабного вторжения находится фактически под непрерывным огнем», — написал он.

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