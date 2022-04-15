Проходит поэтапно. Мэр Бучи рассказал о постепенном восстановлении подачи воды, газа и света в городе 15 апреля, 01:46 Цей матеріал також доступний українською Буча (1 марта 2022 года) (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Мэр Бучи подчеркнул, что в полном объеме запустить критическую инфраструктуру после оккупации очень сложно.

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Мэр Бучи Анатолий Федорук заявил, что процессы восстановление водо-, газо- и электроснабжения в освобожденном от российских оккупантов городе будут происходить поэтапно.

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Такое заявление он сделал в эфире национального телемарафона #UAразом, передает Интерфакс-Украина.

«После оккупации запустить критическую инфраструктуру в полном объёме, и чтобы она была безупречной по функционалу, весьма и весьма сложно. Поэтому для своих жителей хочу сообщить, что сообщения о том, что в городе появился газ, свет или централизованное водоснабжение не совсем корректно, потому что эти процессы будут происходить этапами», — заявил мэр города.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день не все микрорайоны Бучи можно технически обеспечить водой, газом и электричеством.

«Три дня назад мы сообщили о том, что совместно с компанией ДТЕК дали снабжение к центральной городской больнице, на резервуаре чистой воды и на пожарную станцию в нашем городе. Но это не значит, что фактически мы уже в полной мере дали напряжение в город, — это все по временной схеме», — уточнил городской голова.

То же самое по словам Федорука касается и водоснабжения. При этом, в городе запустили резервуары чистой воды, для наполнения которых работают семь скважин.

Он добавил, что практически 90% территории города на сегодня разминировано и является безопасной. При этом, территории за пределами Бучи, особенно там, где стояли российские войска, пока еще небезопасные, заминированные.

Он не рекомендовал даже тем гражданам, которые находятся в Буче, посещать лесополосы, леса, поля за пределами города.

Ранее власти Бучи предупреждали, что еще несколько месяцев в город лучше не возвращаться.

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