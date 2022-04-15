Глава ЦРУ о вторжении Путина в Украину: Им двигали амбиции и чувство обиды на Запад

15 апреля, 08:00
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Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

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Директор ЦРУ Уильям Бернс рассказал, что американские разведслужбы еще минувшей осенью начали получать «тревожную и детальную» информацию о планах Владимира Путина начать масштабное вторжение в Украину.

По словам Бернса, Путин был движим амбициями, а также чувством «обиды» на Запад и незащищенности своего положения, сообщает Голос Америки.

Директор ЦРУ констатировал, что работа, которую выполняют разведслужбы США, и та информация, которую они предоставляют властям Украины, являются «жизненно важными» для украинцев в их борьбе с российской агрессией.

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Он также подчеркнул, что его ужасают те военные преступления, которые российские войска совершают в Украине.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Владимир Путин ЦРУ Война России против Украины

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