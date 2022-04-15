Венгрия могла тайно поставлять оружие Украине через другие страны — NYT 15 апреля, 11:25 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Венгрия могла тайно поставлять оружие Украине через другие страны, несмотря на объявленную публично «нейтральную» позицию, сообщает The New York Times.



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Издание отмечает, что Венгрия публично объявила себя нейтральной и запретила провоз оружия через свою территорию в Украину, чтобы не нарушить поставки дешевого российского газа.

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«Но считается, что она тайно поставляла оружие через другие страны», — пишет газета.

Представитель венгерского правительства отказался подтвердить или опровергнуть данные о военной помощи для Украины, заявив лишь, что «позиция Венгрии хорошо известна и осталась неизменной».

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично отказался предоставлять Киеву вооружение, запретил транзит оружия через территорию своей страны и не поддерживает эмбарго на российские нефть и газ.

В то же время Венгрия одна из 15 стран, принявших наибольшее количество украинских беженцев.



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