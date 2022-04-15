С начала вторжения России в Харьковской области погибли более 500 мирных жителей — глава ОВА 15 апреля, 00:37 Цей матеріал також доступний українською Здание в Харькове после обстрела российскими оккупантами, 13 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Харьковской области погибли 503 мирных жителя, среди них 24 ребенка. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram-канале.

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За сутки российские оккупанты нанесли 34 удара по районам Харькова из артиллерии и РСЗО, были ранены восемь гражданских, один человек погиб. Также россияне обстреливали Золочев и населенные пункты поблизости. На Изюмском направлении продолжаются бои.



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"…Наши ВСУ держат позиции и одерживают немало боевых побед, о которых не сразу можем рассказать, так как ведутся боевые операции. Силы специальных операций взорвали мост с российской техникой, которая направлялась в Изюм. Это бронеавтомобиль Тигр, КамАЗ и три Урала. Наши бойцы уничтожили всю вражескую колонну. Также сегодня над Балаклеей ВСУ сбили вражеский беспилотник Орлан-10, который вел разведку", — рассказал Синегубов.

В Генштабе ВСУ заявили, что Россия продолжает частично блокировать и обстреливать Харьков, на Слобожанском направлении российские оккупанты проводят разведку вероятных направлений наступления, наращивают систему разведки и медобеспечения.

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