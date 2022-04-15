Россия еще может нанести удар по Киеву — Пентагон

15 апреля, 06:52
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Джо Кирби (Фото:defense.gov)

Джо Кирби (Фото:defense.gov)

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Министерство обороны США считает, что на Киев и другие города Украины российские войска могут продолжать осуществлять ракетные атаки.

Об этом сказал во время брифинга спикер Пентагона Джо Кирби.

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«Да, конечно, у России есть возможность нанести удар по Киеву», — заметил Кирби в ответ на просьбу прокомментировать заявления Кремля о намерении нацелить свои ракеты на «центры принятия решений».

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Представитель Пентагона подчеркнул, что даже когда РФ начала отводить свои войска от Киева, от Чернигова, с северной части Украины, в США не считали, что Киев обошел опасности, особенно из воздуха.

" Мы говорили об этом много раз, даже на ранних стадиях отвода и передислокации российских войск", — напомнил представитель оборонного ведомства США.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   США Пентагон Война России против Украины

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