Россия еще может нанести удар по Киеву — Пентагон 15 апреля, 06:52 Цей матеріал також доступний українською Джо Кирби (Фото:defense.gov)

Министерство обороны США считает, что на Киев и другие города Украины российские войска могут продолжать осуществлять ракетные атаки.

Об этом сказал во время брифинга спикер Пентагона Джо Кирби.

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«Да, конечно, у России есть возможность нанести удар по Киеву», — заметил Кирби в ответ на просьбу прокомментировать заявления Кремля о намерении нацелить свои ракеты на «центры принятия решений».

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Представитель Пентагона подчеркнул, что даже когда РФ начала отводить свои войска от Киева, от Чернигова, с северной части Украины, в США не считали, что Киев обошел опасности, особенно из воздуха.

" Мы говорили об этом много раз, даже на ранних стадиях отвода и передислокации российских войск", — напомнил представитель оборонного ведомства США.

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