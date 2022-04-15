Посетили Бучу и Бородянку. Официальные лица США впервые с начала войны приехали в Украину 15 апреля, 10:28 Цей матеріал також доступний українською Сенаторы посетили Бучу (Фото:Daniel Berehulak for The New York Times)

Сенаторы Стив Дейнс и Виктория Спарц в четверг, 14 апреля посетили Киев и пригород столицы, они стали первыми американскими официальными лицами, которые прибыли после начала войны.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

Об этом сообщает The New York Times.

«Ничто не заменит того, чтобы побывать здесь, увидеть все своими глазами, провести время с людьми и лидерами в Украине, которые ужасно пострадали от этой войны», — сказал Дейнс, находясь в Бородянке.

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В Буче сенаторы стали свидетелями того, как три тела доставали из земли у церковного двора, где велись раскопки братской могилы.

Дейнс назвал увиденное «неоспоримым доказательством военных преступлений».

«Это повсюду. Мы проезжали мили, мили и мили, видя смерть и разрушения, вызванные Владимиром Путиным в ходе этого злобного вторжения», — сказал он.

По данным издания, республиканцы Дейнс и Спарц были приглашены украинским правительством с уведомлением чуть более чем за сутки.

Дейнс прервал свой визит в Восточную Европу, чтобы совершить эту поездку, а Спарц, которая в прошлом году стала первым законодателем украинского происхождения, работающим в Конгрессе, запланировала неофициальный визит в Украину, а затем присоединилась к Дейнсу.

В Киев они прибыли на поезде из западной Украины.

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Издание со ссылкой на источники пишет, что администрация Байдена рассматривает возможность отправки высокопоставленного чиновника в Киев в ближайшие дни в знак поддержки.

13 апреля президенты стран Балтии и Польши после визита в Киевскую область, освобожденную от российских оккупантов, призвали расследовать военные преступления России в Украине, усилить санкции против страны-агрессора и предоставить стране необходимое оружие.



Около 16:30 в субботу, 9 апреля, стало известно, что в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Приезд не был анонсирован заранее. Джонсон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.



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